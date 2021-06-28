Названа дата оглашения приговора главному сопернику Лукашенко

Названа дата оглашения приговора по делу Белгазпромбанка, фигурантом которого является Виктор Бабарико, претендовавший на кресло президента Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Приговор огласят 6 июля, сообщили представители Бабарико. Ранее сам он в последнем слове заявил, что не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют.

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Экс-глава Белгазпролбанка Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку. Однако в июне 2020-го Бабарико был арестован вместе с сыном.

Бывший топ-менеджер обвиняется по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». По версии следствия, он был причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.