Бывший соперник Лукашенко выступил с последним словом в суде

Бывший соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 2020 года и председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде, отвергнув все обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, с точки зрения материальных выгод, стоило бы признать себя виновным, однако он не в силах пойти на это, так как не совершал вменяемых судом преступлений. «Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими — в круг близких я включаю не только родственников, но и людей, которые были со мной по жизни, в том числе и по работе», — сказал Бабарико.

Оппозиционер подчеркнул, что, находясь на посту, «не допустил даже намека» на возможность противоправных действий и тем более не совершал ни одного из них.

Бабарико обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») УК республики. По версии следствия, менеджер был причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов. Он находится в СИЗО КГБ с 18 июня и не признает вину.

Позже на все недвижимое имущество семьи политика наложили арест, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах. Белорусские власти считают, что в период подготовки к избирательной кампании за ним стояли «русские кукловоды из "Газпрома"». Обвинение настаивает на 15 годах тюрьмы для Бабарико, сам он связывает свое заключение с политическими преследованиями.