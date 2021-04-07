Бывший соперник Лукашенко сорвал аплодисменты в суде

Бывший соперник Александра Лукашенко за президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико сорвал аплодисменты в суде. Об этом 7 апреля сообщает «КП — Беларусь».

Накануне Бабарико выступил с речью в суде, 45-минутную аудиозапись выложила пресс-служба банкира. В конце его выступления слышны аплодисменты.

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«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», — сказал Бабарико.

При этом обвиняемый отказался от дальнейшей дачи показаний.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Бабарико считался главным соперником Лукашенко. Он собрал более 400 тысяч подписей, однако в середине июня был арестован. Экс-банкира обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Он не признает вину.

По данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восемь месяцев.