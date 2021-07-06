В Белоруссии вынесли приговор Виктору Бабарико

Верховный суд Белоруссии приговорил соперника президента страны Александра Лукашенко на выборах 2020 года, председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал политика виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». На политика также наложен штраф в размере 46 миллионов белорусских рублей (1,3 миллиарда российских), в срок наказания ему зачли время, проведенное в СИЗО. Приговор обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Сейчас судья продолжает зачитывать вердикт другим участникам дела — топ-менеджерам Белгазпромбанка. Сам Бабарико остался единственным его фигурантом, который так и не признал себя виновным в совершении вменяемых ему преступлений. Отмечается. что вердикт суда уже вступил в законную силу.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку и объявил о намерении создать избирательный штаб, однако был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ.

Белорусские власти считают, что в период подготовки к избирательной кампании за политиком стояли «русские кукловоды из "Газпрома" — владельца Белгазпромбанка». Обвинение запрашивало для него 15 лет тюрьмы, сам он связывал свое заключение с политическими преследованиями.