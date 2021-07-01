В Минске задержали благодарившую оппозиционеров на вручении дипломов студентку

В Минске задержали студентку четвертого курса юрфака Белорусского государственного университета (БГУ), поблагодарившую оппозиционеров в своей речи на вручении дипломов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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В общежитии у Екатерины Винниковой прошел обыск, ее ноутбук изъяли. Девушку несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката на допрос не пускали. Позже она сообщила, что ждет юриста для подписания протокола.

Ранее в сети появилось видео, на котором студентка в своей торжественной речи на церемонии вручения дипломов поблагодарила уволенных преподавателей юрфака и известных юристов, у которых, по ее словам, можно многому поучиться. В их числе она упомянула члена Координационного совета оппозиции Максима Знака и Илью Салея, юриста предвыборного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

В Белоруссии несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы, другие бежали из страны. Западные страны ввели санкции против белорусских властей. Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят внешние силы.