Одного из лидеров оппозиции вновь задержали в Белоруссии

Один из лидеров оппозиции, член Координационного совета Виталий Кривко был задержан в Белоруссии, об этом сообщает пресс-служба органа в своем Telegram-канале.

О причинах и месте его задержания на данный момент неизвестно. Кривко сотрудничал со штабом Виктора Бабарико. Он является совладельцем компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».

Первый раз Виталия Кривко задержали 28 августа 2020 года в Минске, позже член Координационного совета был арестован. Он был отпущен из-под стражи 13 ноября, однако уголовное дело в отношении него не было закрыто.

Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента 2020 года, на которых одержал победу Александр Лукашенко, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.