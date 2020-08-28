В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

В Минске был задержан член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Виталий Кривко. Об этом сообщила пресс-служба совета, передает ТАСС.

«Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером неизвестными людьми», — рассказали в пресс-службе.

Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Практически всех членов президиума КС вызвали в следственный комитет, где они были допрошены как свидетели. В частности, на допрос вызвали Марию Колесникову и Светлану Алексиевич.

В стране 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста, которые продолжаются третью неделю.