Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась давать показания на допросе в Следственном комитете Белоруссии, передает «Интерфакс — Запад».

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать также не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — рассказала Алексиевич.

Писательница осталась в статусе свидетеля. Она не исключает, что снова будет вызвана на допрос.

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти по факту создания Координационного совета оппозиции. Алексиевич входит в президиум совета.

В стране 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста, которые продолжаются третью неделю. Тихановская уехала в Литву. Оппозиция объявила о создании Координационного совета для трансфера власти.

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