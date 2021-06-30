Отец Сапеги раскрыл подробности ее домашнего ареста

Отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич раскрыл подробности ее содержания под домашнем арестом. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «RT на русском».

По словам мужчины, его дочери выдали кнопочный телефон, но не ограничили время звонков, как это обычно бывает. «Конечно, о ходе следствия нам говорить нельзя, мы общаемся на другие темы и очень друг по другу скучаем», — сказал Дудич.

Он добавил, что после освобождения из изолятора у девушки появился банальный комфорт и стабильная связь с родными. «В СИЗО же мы не знали толком, как она и что с ней, да и бытовые условия были соответствующие», — отметил отец задержанной.

Россиянка была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже она призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил их под домашний арест.