Следствие объяснило домашний арест Протасевича соглашением о сотрудничестве

Следственный комитет Белоруссии объяснил изменение меры пресечения экс-главреду Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу и россиянке Софии Сапеге на домашний арест. Об этом сообщает БЕЛТА.
СК заявил, что Протасевич и Сапега дают «последовательные признательные показания». Ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В своем ходатайстве обвиняемые обязались оказывать предварительному следствию содействие в расследовании преступлений и изобличении соучастников, а также делать все возможное, чтобы загладить причиненный ими вред.
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пояснили в СК.
Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет компании Ryanair экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения об угрозе взрыва.
3 июня вышло интервью Протасевича, в котором он признал свою роль в организации беспорядков, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «жить обычной спокойной жизнью».
Позже он принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии, в ходе которой подтвердил официальную версию о посадке самолета. Мать Протасевича объяснила его поведение «маской», которую он надел, чтобы спасти себя и Сапегу.
Утром 25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест.