Появилось фото Протасевича и Сапеги в Минске

В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображены бывший главред NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отец россиянки Андрей Сапега рассказал, что снимки появились в Telegram-каналах два дня назад. «Не знаю, случайная это была съемка, как они прогуливаются в парке, или информационный вброс, не могу пока ничего комментировать», — добавил он.

Отчим девушки сообщил, что ее отпустили из СИЗО под домашний арест на этой неделе. Сергей Дудич утверждает, что уже виделся с ней. «Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке», — сказал Дудич.

Он добавил, что на Сапеге нет электронного браслета.

Утром 25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу, задержанных в конце мая после экстренного приземления самолета Ryanair, отпустили под домашний арест.