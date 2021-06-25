Тихановская назвала хорошей новостью домашний арест Протасевича и Сапеги

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала хорошей новостью перевод под домашний арест экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

«То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой — это хорошая новость. Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках», — заявила Тихановская.

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Она сообщила, что находится на связи с родителями Протасевича, которые «убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии».

По словам Тихановской, в белорусских тюрьмах находятся более 500 политзаключенных, еще тысячи людей «проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям».

«Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных — ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей», — заверила экс-кандидат.

Утром 25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В сети появились фотографии, на которых они, предположительно, гуляют в парке в Минске.