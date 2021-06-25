Посольство России подтвердило перевод Сапеги под домашний арест

Посольство России в Белоруссии подтвердило, что гражданка РФ Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, переведена под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В пресс-службе посольства отметили, что решается вопрос о скорейшем посещении Сапеги консульскими сотрудниками, дипломаты находятся во взаимодействии со Следственным комитетом Белоруссии.

«Наши сотрудники также в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями», — подчеркнули в диппредставительстве.

Утром 25 июня родственники Сапеги и Протасевича сообщили, что задержанных отпустили под домашний арест. Для близких это стало неожиданностью. Отец бывшего главреда NEXTA допустил, что «идет политическая игра».

Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая, когда самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва. Случившееся вызвало международный скандал.