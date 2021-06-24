В Белоруссии опровергли информацию о допросе Протасевича прокурорами ЛНР

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед опроверг информацию о допросах бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича сотрудниками прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Представители ЛНР не обращались к Белоруссии по поводу следственных действий с Романом Протасевичем», — пояснил Швед.

С аналогичным заявлением выступил глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора. По его словам, официальных запросов со стороны ЛНР не поступало, следовательно, они не могли проводить какие-либо следственные действия в отношении Протасевича на территории Белоруссии.

16 июня представители правоохранительных органов ЛНР завили, что убедились в причастности Протасевича к убийствам мирных жителей Донбасса во время боевых действий в 2014 году. Следственные мероприятия проводились в Минске по личному приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее адвокат Протасевича Инесса Оленская сообщала, что ее подзащитный отрицает факт допросов со стороны ЛНР и не признает свою вину по озвученным республикой обвинениям.

Уголовное дело против Протасевича было возбуждено в ЛНР 27 мая. По версии следственных органов, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях. В Луганске настаивают, что его необходимо судить в Донбассе.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.