Министра иностранных дел Белоруссии обвинили в «торговле» политзаключенными

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вечерко обвинил министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в «торговле» политическими заключенными для смягчения санкций Евросоюза (ЕС). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Макей лично звонил главам европейских МИД и обещал смягчить меру пресечения для бывшего главреда проекта NEXTA Романа Протасевича, его девушки Софии Сапеги, а также задержанных журналистов. «Решение об освобождении подавалось как уже принятое решение, мол, мы всех уже освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не освободили», — написал Вечерко.

Он отметил, что Минск опасается широких секторальных санкций ЕС, к которым могут подключиться США, Канада и Великобритания, а потому перешел к «неприкрытому шантажу» и задействовал все возможные лоббистские ресурсы. Вскоре, как заверил советник, вопрос «продажи» задержанными вновь может появиться на повестке дня. «Здесь нам нужно сохранять принципиальность: если освобождать, то освобождать всех», — отметил оппозиционер.

Официально его слова пока не подтвердили ни европейские, ни белорусские дипломаты. Макей обвинения также не прокомментировал.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 человек и 8 юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии «МАЗ» и «БелАЗ», а также «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.

Позже в белорусском МИД сравнили эти санкции с нападением Германии на СССР в 1941 году. Дипломаты связали их с годовщиной Дня памяти и скорби 22 июня, назвали агрессивными и кощунственными.