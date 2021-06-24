Лукашенко назвал санкции бессилием Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал новые санкции Евросоюза против Минска бессилием Запада, передает БЕЛТА.

«Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Он заявил, что происходящее не должно сказаться на работе предприятий. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заверил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сказал, что с помощью санкций и провокаций Запад пытается «испытать границы на прочность», а новое поколение белорусов — на патриотизм. Он призвал народы Украины и западных стран разобраться со своими «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками.

В своей речи по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны Лукашенко подчеркнул, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом».

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Санкции также ввели США, Великобритания и Канада.