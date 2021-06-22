Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Украины и западных стран, которые граничат с республикой, разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками. Об этом глава государства заявил во время своей речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, трансляцию выступления ведет АТН на своем YouTube-канале.

Лукашенко отметил, что западные страны при помощи санкций и провокаций пытаются специально «испытать границы на прочность», а новое поколение белорусов — на патриотизм. По его словам, сейчас регион находится на грани глобального конфликта, как и 80 лет назад. Белорусский президент обратился к полякам, литовцам, латышам и украинцам с призывом «очнуться» и разобраться с обезумевшими политиками.

В ходе своего выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после Великой Отечественной войны. Немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы», подчеркнул он.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.