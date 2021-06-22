Лукашенко призвал немцев «встать на колени» перед белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил во время своей речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, трансляцию выступления ведет АТН на своем YouTube-канале.

По его словам, немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы». Президент Белоруссии также подчеркнул, что введение Евросоюзом санкций против белорусских граждан и отечественных предприятий в ночь на 22 июня носит символический характер. Видимо, история так ничему и не научила западные страны, заключил Лукашенко.

Ранее белорусский МИД также сравнил введение нового санкционного пакета с нападением Германии на СССР в 1941 году. Ведомство сочло «кощунственным» введение нового пакета санкций Запада против республики в День памяти и скорби 22 июня.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и 8 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.