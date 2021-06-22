Белоруссия пригрозила всему миру проблемой из-за санкций

Секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые в настоящее время обсуждает руководство Евросоюза, грозят проблемой с поставками калийных удобрений. Об этом заявили в «Белорусской калийной компании» (БКК), которая является трейдером «Беларуськалия», сообщает «Интерфакс-Запад».

Как отметили в компании, на долю белорусского калия приходится более 20 процентов мирового экспорта. Прекращение его поставок неизбежно приведет к «невосполнимому дефициту» и резкому росту цен на этот вид удобрений.

Такое обстоятельство завершится очередным витком повышения цен на продовольствие во всем мире, а значит, подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и причинит ущерб миллиардам обычных людей.

Представитель БКК сослался на прогноз Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA), в котором говорится о дефиците калия на глобальном рынке до 2050 года. Он подчеркнул, что производители по всему миру работают на полных мощностях, но не в состоянии удовлетворить растущий спрос на калий. В результате в отдельных регионах цены на удобрения увеличились вдвое менее чем за последние полгода.

По его словам, подавляющее большинство стран не имеет запасов калия, так что ограничение поставок приведет к снижению или прекращению внесения удобрения в почву. В том числе это касается наиболее чувствительных регионов мира.

Как утверждают дипломатические источники, секторальные санкции ЕС могут утвердить уже в четверг, 24 июня. Они охватят семь секторов, среди которых и производство калийных удобрений. Помимо экспорта в страны ЕС, может быть запрещен и транзит удобрений, а БКК ведет поставки через порт Клайпеды и систему Литовских железных дорог. Минск может попробовать поставлять калийные удобрения через российские порты, однако это более сложный вопрос, чем поставка нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что после вступления в силу санкций США против крупнейшего белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» Россия прекратила поставки ему сырья. В третьем квартале в планах компаний таких контрактов нет. Кроме того, один из главных российских партнеров Минска в нефтяной отрасли бизнесмен Михаил Гуцериев попал под индивидуальные санкции Евросоюза.