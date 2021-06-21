В Евросоюзе призвали к суду над Лукашенко

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал к суду над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

«Мое пожелание заключается в том — мы это решать не можем, — чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу», — подчеркнул дипломат. Он понадеялся, что новые санкции Евросоюза против Минска будут настолько болезненными, что смогут «поставить режим на колени».

По словам Ассельборна, Европа с помощью ограничений показала, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза на уровне глав МИД стран-членов утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.

18 июня сообщалось, что объединение одобрило санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.