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В ЕС рассказали о еще одном списке санкций против Белоруссии

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Главы МИД ЕС планируют утвердить еще один список санкций против Белоруссии. Об этом рассказал глава международной дипломатии объединения Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС проведут заседание в Люксембурге, центральной темой которого станет ситуация в Белоруссии. На ней будет присутствовать бывшая кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Затем стороны обсудят новые антибелорусские меры. Ожидается, что в санкционный список попадут 86 физлиц и организаций.

18 июня Reuters со ссылкой на источники писал, что объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Россия обещала помочь Белоруссии, если против нее введут меры. При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отмечал, что это в первую очередь вредит российской экономике.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

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