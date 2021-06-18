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В ЕС пообещали ввести санкции против Белоруссии без ущерба для белорусов

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Набила Массрали
Набила Массрали
Кадр: Ruptly

В ЕС пообещали ввести санкции против Белоруссии без ущерба для населения. Об этом «Ленте.ру» рассказала спикер внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

«Евросоюз всегда делает так, чтобы меры были направлены только против тех, кто несет ответственность за некие происшествия, причем таким образом, чтобы санкции не коснулись невинных людей, то есть белорусов», — подчеркнула она.

При этом Массрали добавила, что не может комментировать решения Совета МИД ЕС более подробно.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Россия обещала помочь Белоруссии, если против нее введут меры. При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отмечал, что это в первую очередь вредит российской экономике.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

Предыстория: ЕС одобрил санкции против Белоруссии
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