Евросоюз призвал Белоруссию отказаться от тайных казней в тюрьмах

Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали высказалась о пенитенциарной системе в Белоруссии. Заявление дипломата опубликовано на сайте ЕС.

Согласно заявлению, родственникам Виктора Павлова, приговоренного к смертной казни в Белоруссии, отказались предоставить информацию о его местонахождении. Об этом сообщила правозащитная организация «Весна». Массрали заявила, что отказ от информирования семьи заключенных «неоднократно свидетельствовал о секретных казнях, проводимых авторитарным режимом» в стране.

Спикер призвала Минск отказаться от тайных казней в тюрьмах. «Смертная казнь — это жестокое и бесчеловечное наказание», — подчеркнула она. По словам Массрали, такая мера наказания отрицает человеческое достоинство и неприкосновенность и не сдерживает от преступных действий.

Белоруссия — единственная страна Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным законодательством республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.