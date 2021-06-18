Белоруссия собралась выстоять под санкциями благодаря союзникам

Белоруссия сможет выстоять под санкциями Евросоюза, и это не создаст гражданам проблем. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает «Интерфакс».

«С учетом того, что Беларусь не одна, что есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку, мы однозначно выдержим», — сказал он.

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По его словам, правительство республики уже разработало пакет ответных мер, и гражданам не стоит беспокоиться по поводу ограничений, определенные трудности коснутся только руководства Белоруссии.

16 июня стало известно, что Евросоюз уже почти подготовил новый пакет санкций против Белоруссии, принять их планируется на заседании Совета МИД ЕС 21 июня. Меры коснутся физлиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. В качестве санкций обсуждается заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

Ранее в России заявили, что Москва вместе с Минском ответит на новые западные санкции и также поддержит экономику соседнего государства. В частности, на российский рынок могут пустить товары, перенаправленные с европейского рынка.