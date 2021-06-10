Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков людей и организаций Белоруссии

Европейский союз намерен ввести санкции в отношении более чем 70 человек и организаций в рамках нового раунда карательных мер, направленных против режима в Белоруссии, сообщил знакомый с ситуацией информатор Bloomberg.

Этот шаг станет следующим в серии неприемлемых для ЕС действий властей в Минске. По мнению европарламентариев, белорусское правительство грубо расправилось с протестующими после спорных выборов в 2020 году, а в мае этого года вынудило рейс Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать журналиста-диссидента Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс.

Новые меры включат в список еще 71 физическое лицо и семь юридических лиц. Список расширен в ответ на арест Протасевича, сказал информатор. В список входят судьи и прокуроры, которые были вовлечены в вынесение приговоров протестующим, а также парламентарии, правительственные и правоохранительные органы и руководители предприятий, связанных с режимом, сказал он. Есть также несколько компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях промышленности, которые обвиняются в поддержке правительства Александра Лукашенко и его репрессий в отношении гражданского общества. Предлагаемые меры должны быть приняты государствами-членами ЕС и будут означать, что тем, кто включен в список, запрещен въезд в ЕС, а любые активы, находящиеся там, будут заморожены.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после майского соглашения лидеров ЕС о принятии «целенаправленных экономических санкций» против Белоруссии. Точные секторы, которые будут затронуты, еще не определены, но, вероятно, это будут производители калийных удобрений, где государственное присутствие наиболее активно, сообщил представитель ЕС агентству Bloomberg в прошлом месяце. Сроки введения санкций будут зависеть от способности 27 национальных правительств ЕС достичь соглашения.

Блок уже ввел санкции против 7 белорусских юридических и 88 физических лиц, включая Лукашенко, и работал над добавлением новых людей до задержания Протасевича. Ранее в этом месяце члены ЕС договорились запретить белорусским самолетам пересекать европейское воздушное пространство и аэропорты.