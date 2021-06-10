Евросоюз захотел исключить Белоруссию из международных спортивных организаций в качестве санкционной меры. Об этом говорится в резолюции Европарламента.

Евродепутаты выступили за исключение страны из Международного олимпийского комитета. Кроме того, национальные команды могут исключить из международных спортивных состязаний, в том числе из Олимпийских игр.

Голосование по поводу этой резолюции состоится 10 июня. Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. В частности, самолетам белорусских компаний запрещено летать над территорией европейского блока или садиться в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения против крупных компаний республики.

Обострение между западными странами и Белоруссией началось из-за инцидента 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.