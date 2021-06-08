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В Евросоюзе рассказали о сотнях политических заключенных в Белоруссии

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Евросоюзе (ЕС) рассказали о сотнях политических заключенных в тюрьмах Белоруссии. Об этом сообщила Европейская служба внешних действий в Twitter.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, 470 человек якобы находятся в заключении из-за того, что они «требовали свободных и справедливых выборов». «Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека, все нарушители должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

В ЕС выразили солидарность с заключенными гражданами Белоруссии. К посту о политических репрессиях в стране прикрепили видео об инциденте с экстренной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске, после которой полиция задержала бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В конце видео также говорится о подготовке новых европейских санкций против Белоруссии.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны.

Отношения между западными странами и Белоруссией ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Власти республики официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС, однако группировка опровергла эти данные. Минск подвергся широкой критике из-за происшествия с Ryanair и задержания Протасевича.

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