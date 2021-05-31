Представителей Белоруссии не пустят в штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что организация решила ограничить доступ в свою штаб-квартиру для представителей республики из-за инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске. «Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО», — подчеркнул генсек. Он заявил, что, исходя из последних оценок, было принято решение о дополнительных ограничениях для белорусских представителей.

29 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.