Генсек НАТО захотел улучшить отношения с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что даже если отношения не улучшатся, Москва и НАТО должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия сторон.

28 мая Столтенберг сравнил модель поведения России и Белоруссии и назвал ее похожей. «И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она [модель] нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Кроме того, она создает нестабильность в нашем соседстве», — сказал генсек.

В качестве примера «схожести» он привел инцидент с посадкой самолета в Минске, «подавление демократических протестов», а также ситуацию с Алексеем Навальным, учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).