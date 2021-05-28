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МИД назвал вступление Украины в НАТО «химерой»

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о вступлении Украины в НАТО и назвала его «химерой». Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат заявила, что этот шаг никак не поспособствует урегулированию ситуации в стране, а наоборот усилит раскол в обществе. «Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению, для того чтобы завоевывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, украинским властям необходимо сосредоточиться на объективных внутриполитических проблемах и вызовах. Представитель МИД добавила, что трудности на Украине не «урегулируются сами собой» после вступления в НАТО.

21 мая Захарова предупредила, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может негативно сказаться на урегулировании конфликта на востоке страны. Дипломат также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5 процентов ВВП, а Киев уже сейчас занимает первое место в мире по темпам военных расходов.

3 мая стало известно, что дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите организации в июне. Отмечалось, что Североатлантический альянс затронет «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы».

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