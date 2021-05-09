Военный эксперт рассказал о «наглой лжи» НАТО

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков прокомментировал маневры американских военных с высадкой десанта в Эстонии. Об этом он рассказал RT.

По его словам, альянс использует политику двойных стандартов, обвиняя Россию в отсутствии транспарентности относительно учений. «На учения НАТО не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают. Мы же на свои учения их всегда приглашаем», — указал он.

Также Леонков обратил внимание на то, что российские учения всегда проводятся против «условного противника», тогда как маневры НАТО с участием Украины прямо преподносятся как тренировка к вооруженному противостоянию с Россией.

Ранее сообщалось, что более 700 десантников из США высадились у границ России, в Эстонии, в рамках учений Swift Response. В парашютном десанте также приняли участие два американских генерала. Военнослужащие США провели учебный бой и, согласно сценарию учений, осуществили захват аэропорта, в качестве противника выступали военные из Эстонии.

Маневры США в Эстонии продлятся до 14 мая. Россия на эти учения 13 мая ответит морскими учениями Балтийского флота. В них примут участие три малых ракетных корабля «Мытищи», «Одинцово» и «Советск».