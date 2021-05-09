В Совфеде ответили на высадку военных США в Эстонии

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на высадку более 700 американских военных в Эстонии в рамках учений Swift Response. Об этом первый заместитель главы международного комитета Совфеда заявил в беседе c RT.

По его словам, действия США являются «самой настоящей провокацией». Джабаров отметил, что, когда Россия перемещает войска на своей же территории, это воспринимается как угроза всем странам, а когда Вашингтон присылает свой контингент в Эстонию — это считается нормой. В свое время США обещали, что Эстония будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее делают активной мишенью для возможного ответного удара, подчеркнул он.

«Они специально провоцируют нас на какие-то действия, чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями», — резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что более 700 десантников из США высадились у границ России, в Эстонии, в рамках учений Swift Response. В парашютном десанте также приняли участие два американских генерала. Военнослужащие США провели учебный бой и, согласно сценарию учений, осуществили захват аэропорта с условным противником, в качестве которого выступали военные из Эстонии.