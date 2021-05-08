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Американские генералы десантировались в Эстонии

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Фото: INTS KALNINS / Reuters

Два американских генерала приняли участие в парашютном десанте, который был организован в Эстонии в рамках учений Swift Response. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

Согласно заявлению эстонских военных, всего в ночь на 8 мая на территории страны высадились более 700 американских военных. Они провели учебный бой и, согласно сценарию учений, осуществили захват аэропорта с условным противником, в качестве которого выступали военнослужащие из Эстонии.

Отмечается, что в десанте участвовали командующий восьмым воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.

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