Мир
 
Последние новости
В Турции заметили желание США вернуть Россию в 90-е
Цены на свинину отказались снижать из-за любителей шашлыков
Мадридский «Реал» и «Барселону» предложили исключить из ЛЧ
Онищенко назвал зарплату российских чиновников «не такой уж высокой»
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Подсчитано число московских ветеранов
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Чернокожий футболист РПЛ высказался о BLM
Путин поздравил страны СНГ с Днем Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

800 американских десантников высадились у границ России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: кадры учений на YouTube

Около 800 американских десантников высадились у границ России, в Эстонии, в рамках учений Swift Response. Об этом пишет агентство Delfi.

В рамках тренировки спецназовцы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США выпрыгнули из самолетов над Эстонией. Командование Сухопутных войск США в Европе отметило, что в маневрах также участвовали бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

Учения проводили в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке. Оборудование и технику также сбрасывали с самолетов. Высадка десанта производилась в ночь на 8 мая.

6 мая сообщалось, что корабли Грузии и США провели учения в Черном море. Американское судно Hamilton прибыло в Батуми для встречи с представителями береговой охраны Грузии, министерства обороны и посольства США в Тбилиси.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
VIDEOD | Öösel hüppasid Nurmsi lennuvälja kohal taevast alla 800 USA eriväelast, peatumine ja parkimine oli maanteel keelatud
У границ России заметили беспилотник США с нестандартной задачей
Корабли США и Грузии провели учения в Черном море
Психолог раскрыла эффективный способ побороть тягу к спиртному