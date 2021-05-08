Около 800 американских десантников высадились у границ России, в Эстонии, в рамках учений Swift Response. Об этом пишет агентство Delfi.

В рамках тренировки спецназовцы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США выпрыгнули из самолетов над Эстонией. Командование Сухопутных войск США в Европе отметило, что в маневрах также участвовали бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

Учения проводили в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке. Оборудование и технику также сбрасывали с самолетов. Высадка десанта производилась в ночь на 8 мая.

6 мая сообщалось, что корабли Грузии и США провели учения в Черном море. Американское судно Hamilton прибыло в Батуми для встречи с представителями береговой охраны Грузии, министерства обороны и посольства США в Тбилиси.