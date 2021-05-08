Россия ответит США морскими учениями

Россия ответит морскими учениями Балтийского флота на маневры США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Они запланированы на 13 мая, участие примут три малых ракетных корабля Балтийского флота: «Мытищи», «Одинцово» и «Советск».

Ожидается, что их экипажи проведут корабельные учения при стоянке в базе, а также тренировки по подготовке кораблей к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса и противодиверсионной обороне в пункте базирования.

«Боевые расчеты отработают корабельные учения с использованием вооружения ПВО и универсальных артиллерийских комплексов, произведут электронные ракетные пуски по кораблям условного противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Поводом для учений стали маневры США, проходящие в Эстонии вплоть до 14 мая. В них участвуют около 800 военнослужащих ВМФ США.