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Россия ответит США морскими учениями

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Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Россия ответит морскими учениями Балтийского флота на маневры США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Они запланированы на 13 мая, участие примут три малых ракетных корабля Балтийского флота: «Мытищи», «Одинцово» и «Советск».

Ожидается, что их экипажи проведут корабельные учения при стоянке в базе, а также тренировки по подготовке кораблей к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса и противодиверсионной обороне в пункте базирования.

«Боевые расчеты отработают корабельные учения с использованием вооружения ПВО и универсальных артиллерийских комплексов, произведут электронные ракетные пуски по кораблям условного противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Поводом для учений стали маневры США, проходящие в Эстонии вплоть до 14 мая. В них участвуют около 800 военнослужащих ВМФ США.

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