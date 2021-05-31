Бомбардировщики США облетят Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят 30 стран Европы и Северной Америки, входящих в НАТО. Об этом сообщается в заявлении военно-воздушных сил США. Его публикует РИА Новости.

Отмечается, что первая группа самолетов вылетит с авиабазы Морон в Испании. В ходе тренировочной операции над европейской территорией бомбардировщики Вашингтона объединятся с воздушными судами других участников Североатлантического альянса. Вторая группа выполнит миссию в небе над США и Канадой.

27 мая стало известно, что самолеты стран НАТО попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35. Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США.