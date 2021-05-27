США ответили на критику России по поводу ракетного договора

Госдепартамент США ответил на критику со стороны министерства иностранных дел России по поводу выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению американского ведомства, Вашингтон полностью выполняет свои обязательства по соглашению, которое было продлено в феврале этого года, и реализует его. В Госдепе отметили, что все конвертационные процедуры в США полностью соответствуют решениям двусторонней консультативной комиссии по договору.

Отмечается, что ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что действия США в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву. При этом она подчеркнула, что предпринимаемые Вашингтоном шаги не нарушают договор, однако остаются поводом для внимания.

До этого Министерство иностранных дел России заявило о нарушении США СНВ-3. Согласно данным российского внешнеполитического ведомства, в США насчитывается 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых и неразвернутых пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков. В МИД подчеркнули, что Вашингтон достиг этого показателя не только с помощью реального сокращения вооружения, а выведя из учета в рамках договора пусковые установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжелые бомбардировщики В-52Н.