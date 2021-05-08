В США призвали обсудить с Россией не учтенное в СНВ-3 ядерное оружие

Глава Стратегического командования Вооруженных сил (СТРАТКОМ) США адмирал Чарльз Ричард призвал обсудить с Россией ядерное оружие, которое не учтено в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС.

Адмирал заявил, что деление ядерного оружия на стратегическое и тактическое становится все менее релевантным. Он отметил, что применение данного вида вооружений в любом случае будет иметь стратегические последствия. Поэтому, по его словам, разделение в СНВ-3 между стратегическими и нестратегическими вооружениями постепенно теряет свою релевантность.

Целый ряд вооружений, которые не регулируются в рамках ДСНВ, представляют угрозу не только для союзников, но и непосредственно для Соединенных Штатов таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался, резюмировал американский военный.

Ранее в США назвали гарантирующее сохранение статуса сверхдержавы супероружие России. Эксперт Томас Егер в статье немецкого издания Focus заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерная подводная торпеда «Посейдон» позволят России сохранить статус сверхдержавы и защитить суверенитет, а также обеспечат переход страны на новый этап мировой политики.