Названо гарантирующее сохранение статуса сверхдержавы супероружие России

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерная подводная торпеда «Посейдон» позволят России сохранить статус сверхдержавы и защитить суверенитет, а также обеспечат переход страны на новый этап мировой политики. Такое мнение в статье немецкого издания Focus выразил эксперт Томас Егер.

Он отметил, что усиление противоборства в космосе представляет угрозу для закрепившегося за государством статуса сверхдержавы. Это обстоятельство вынуждает Москву совершенствовать «потенциал стратегического устрашения».

Рассуждая о перспективном российском супероружии, Егер обратил особое внимание на «Посейдон», а также гиперзвуковую ракету «Циркон», подчеркнув, что последняя способна развивать невероятную скорость, что не позволяет ее отразить. Оценивая «Посейдон», обозреватель заметил, что этот аппарат позволяет стране наносить по вражеским целям ядерный удар из глубин океана. «Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами», — добавил он.

Эксперт заключил, что описанные им виды оружия укрепят вес России на международной арене и дадут ей возможность не оказаться втянутой в потенциально возможный конфликт между США и Китаем. Он также сделал вывод о том, что президент России Владимир Путин «подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики».

Ранее сообщалось, что военные США обеспокоились нехваткой информации о ядерном оружии России. По словам главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) США адмирала Чарльза Ричарда, Россия «способна производить сотни боеголовок ежегодно», а потому подобная нехватка данных «вызывает беспокойство».