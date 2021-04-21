В США признали снижение боеготовности вооруженных сил из-за постоянных войн

Счетная палата США признала снижение боеготовности вооруженных сил из-за постоянных войн в последние 20 лет. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на отчет ведомства.

Авторы документа заявили, что Соединенные Штаты утратили былое преимущество в наземном, морском, воздушном и космическом пространствах, а также в киберсфере. Аналитики связывают это с возросшим военным потенциалом основных противников США — России и Китая.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что американская сторона обеспокоена нехваткой информации о масштабах и расположении ядерного арсенала России, которое не включено в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

По его словам, продление соглашения «обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость» российского арсенала. Ричард также отметил, что новые вооружения России — такие как стратегический комплекс «Буревестник», ракетный комплекс «Авангард», гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерный подводный аппарат «Посейдон» — меняют характер ее ядерного комплекса.