Россия увидела нарушение договора об оружии со стороны США

Министерство иностранных дел России заявило о нарушении США Договора о мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В МИД раскрыли данные о количестве стратегических вооружений у России и США по состоянию на 1 марта 2021 года.

Согласно данным российского внешнеполитического ведомства, в США насчитывается 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых и неразвернутых пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), развёрнутых и неразвернутых тяжёлых бомбардировщиков.

В МИД подчеркнули, что Вашингтон достиг этого показателя не только с помощью реального сокращения вооружения, а выведя из учета в рамках договора …. В МИД подчеркнули, что российская сторона не может подтвердить приведение указанных вооружений в непригодное состояние. «Таким образом, разрешённый в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу»,

8 мая глава Стратегического командования Вооруженных сил (СТРАТКОМ) США адмирал Чарльз Ричард призвал обсудить с Россией ядерное оружие, которое не учтено в Договоре о СНВ. Адмирал заявил, что деление ядерного оружия на стратегическое и тактическое становится все менее релевантным.