Шойгу анонсировал ответ России на действия НАТО

Россия отреагирует на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении и сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и частей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова передает РИА Новости.

Глава ведомства пояснил, что на упомянутом направлении наблюдается рост военной угрозы: по его словам, страны-члены Североатлантического альянса во главе с США все чаще проводят учения, наращивают интенсивность полетов стратегической авиации и численность кораблей, оснащенных крылатыми ракетами.

Министр указал, что действия стран НАТО ставят под угрозу сложившуюся систему безопасности и вынуждают Москву «принимать меры адекватного противодействия». Из-за этого, указал Шойгу, страна постоянно улучшает боевой состав войск. Упомянув о планах создать еще около 20 подразделений в ЗВО, он уточнил, что этот жест синхронизирован с поставкой современного вооружения и техники. «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», — добавил глава оборонного ведомства.

По его словам, Москва делает упор не только на совершенствование боевого состава, но и модернизирует личный состав и органы военного управления. Это позволило повысить интенсивность отработки задач кораблями Балтийского флота на 30 процентов. «Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на четыре процента», — заметил он.

Ранее Шойгу рассказал об уникальном оружии России. По его словам, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира.