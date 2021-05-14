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Шойгу оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на протяжении последних 20 лет велись разговоры о введении обязательных мероприятий по военной подготовке и о том, чтобы такой предмет появился в различных образовательных заведениях.

Шойгу заметил, что недавно был предложен новый «совершенно оправданный вариант». Таким образом, в России создали специальные центры «Авангард», в которых за несколько дней можно пройти цикл военной подготовки на «абсолютно добровольной» основе.

По словам министра обороны, среди граждан такие центры военно-патриотического воспитания очень востребованы, с начала 2021-го их посетило больше 20 тысяч человек. На данный момент в России таких центров 27, планируется увеличить их количество в регионах.

Ранее Шойгу призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотические и психотропные средства. Будут ли действовать такие требования к последующему призыву, он не уточнил.

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