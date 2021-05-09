Генерал рассказал о реакции Путина и Шойгу на парад Победы

Олег Салюков во время парада Победы на Красной площади 9 мая 2021 года

Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков рассказал, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади, передает его слова РИА Новости.

Салюков отметил, что Путиным и Шойгу дана «очень высокая оценка», а также что парад очень понравился и ветеранам. «Нам тоже очень важно их мнение», — добавил генерал. По его словам, участвовавшие в параде военнослужащие отлично справились с задачей, он назвал их прохождение строем хорошим, несмотря на не очень хорошую погоду.

В военном параде Победы в Москве приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, на главной площади прошли свыше 190 единиц наземной военной техники. Мероприятие завершила пролетевшая в небе над центром столицы авиация из 76 самолетов.