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Ветеран раскрыла детали разговора с Путиным на параде Победы

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова раскрыла детали разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

После парада Победы на Красной площади в Москве к ней и сопровождавшим ее родственникам подошел Путин. Впоследствии журналист поинтересовался, о чем она разговаривала с президентом.

Фаустова рассказала, что Путин спросил, где она воевала. На это ветеран ответила, что была радисткой в Сталинграде. Потом, по ее словам, они поговорили «о личной жизни».

Ранее также сообщалось, что после парада на Красной площади Путин помог ветерану, сидевшему рядом с ним, накинуть верхнюю одежду.

В военном параде Победы в Москве приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, на главной площади прошли свыше 190 единиц наземной военной техники. Мероприятие завершила пролетевшая в небе над центром столицы авиация из 76 самолетов.

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