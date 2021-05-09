Ветеран раскрыла детали разговора с Путиным на параде Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова раскрыла детали разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

После парада Победы на Красной площади в Москве к ней и сопровождавшим ее родственникам подошел Путин. Впоследствии журналист поинтересовался, о чем она разговаривала с президентом.

Фаустова рассказала, что Путин спросил, где она воевала. На это ветеран ответила, что была радисткой в Сталинграде. Потом, по ее словам, они поговорили «о личной жизни».

Ранее также сообщалось, что после парада на Красной площади Путин помог ветерану, сидевшему рядом с ним, накинуть верхнюю одежду.

В военном параде Победы в Москве приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, на главной площади прошли свыше 190 единиц наземной военной техники. Мероприятие завершила пролетевшая в небе над центром столицы авиация из 76 самолетов.