Путин помог ветерану на параде Победы

Президент России Владимир Путин помог ветерану, сидевшему рядом с ним на параде Победы на Красной площади. Видео появилось в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах заметно, как глава государства помогает ветерану накинуть верхнюю одежду.

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00 на Красной площади. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, на главной площади прошли свыше 190 единиц наземной военной техники. Мероприятие завершила пролетевшая в небе над центром столицы авиация из 76 самолетов.