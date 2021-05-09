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Путин одним словом оценил парад Победы

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел вдоль трибун и ответил на вопрос от одного из зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Как вам парад?» — крикнули с трибуны. Глава государства оценил его одним словом — «Отлично». Затем он коротко поздравил собравшихся с праздником.

После этого глава государства вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Они по традиции прошли пешком от Красной площади до Александровского сада, где покоится прах неизвестного советского солдата и несет караул «Пост номер 1».

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00, в нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.

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