Названы главные новинки на параде военной техники 9 мая в Москве

Главными новинками во время парада военной техники ко Дню Победы в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Об этом заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, пишет «Взгляд».

«На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков "Тайфун-ПВО" на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней», — сказал Мураховский.

Вместе с тем эксперт отметил, что главное — чтобы вся эта новая техника начала производиться серийно и ее получили войска.

«Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации», — заключил он.

Во время парада по Красной площади проехала техника армии и Росгвардии, в том числе танки Т-80БВМ и Т-14 «Армата», бронеавтомобили военной полиции, ракетные установки «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», пусковая установка «Ярс» и другие.