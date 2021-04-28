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Сталин пожаловался на притеснение в России

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Сталин Саргсян
Сталин Саргсян
Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Екатеринбурга Сталин Саргсян пожаловался на притеснение в России. По словам мужчины, его не хотят брать на работу из-за имени. Интервью с россиянином опубликовал Telegram-канал Mash.

Саргсян рассказал, что его отец был убежденным сталинистом. Если до 1966-го года такое имя было в ходу, то в год рождения россиянина вышел указ с требованием сменить имена. Однако отец Саргсяна отказался. «Я СССР не предал и эту тряпку я не приму. Умру с этим именем», — подчеркнул екатеринбуржец.

Россиянин рассказал, что за годы своей карьеры успел получить несколько образований, отслужить в армии, стать водителем первого класса и наработать большой стаж. «Я могу машины делать, разбирать догола, собирать, красить, жестянить, перебирать те же движки, редукторы, коробки», — перечислил свои умения Саргсян.

Однако в 2012 году у него начались проблемы с поиском работы. По словам мужчины, со всех сайтов, куда он отправлял резюме, приходили отказы. Один из работодателей, как рассказал россиянин, заявил, что им требуются 20-летние сотрудники с «небольшим» опытом работы 7-10 лет.

Ранее солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку в российской армии. Отмечалось, что притеснению подверглись пятеро тувинцев, тезок солдата.

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