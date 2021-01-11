Солдат по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию в российской армии

Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку в российской армии. Обращение на родном языке он опубликовал в сторис своего Instagram. На публикацию обратил внимание Telegram-канал Tuva.Ulus.

Канал со ссылкой на слова рядового пишет, что он служит в Ростове Великом в Ярославской области, и командование «третирует» пятерых призывников-тувинцев «из-за их национальности, и из-за того, что они носят имя "Шойгу" и родом из Республики Тыва». Подробного перевода речи солдата паблик не приводит.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в Минобороны, но не получила оперативного ответа.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» написал, что через военное командование власти выясняют все обстоятельства и оценивают «объективность ситуации». Кара-оол добавил, что исторически тувинцы известны как отличные воины, «с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы».

В ноябре солдат-срочник Антон Макаров расстрелял троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Причиной послужила дедовщина.